Массовое отравление детей в Гродненской области: по факту происшествия возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Школьников Ратичской школы, госпитализированных накануне в больницу с симптомами отравления, 12 февраля выпишут домой. Школьники уже к вечеру чувствовали себя хорошо, однако решено было оставить их под присмотром врачей до утра. В настоящее время состояние всех детей удовлетворительное и у медиков не вызывает опасений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы:

Ночь прошла спокойно и штатно. Все дети госпитализированы, им оказана помощь. Они чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное. Дети общаются с родителями, их осматривает медицинский персонал. В настоящий момент проводятся комиссионные осмотры детей специалистами различных профилей нашей больницы, также работают четыре специалиста республиканской санавиации.

Игорь Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Лечили те симптомы, которые у детей были на данный момент. Даже не зная этиологию или происхождения данного вида (то ли это было отравление, то ли какая-то соматическая патология, то ли какие-то другие варианты), но в данном случае мы и медики должны ответить за то, чтобы стабилизировать состояние, убрать симптомы, которые у детей были, то бишь головокружение, подъем давления, еще какие-то симптомы. Все это было купировано.

По факту происшествия в РАтичской школе возбуждено уголовное дело. Причину произошедшего устанавливают компетентные органы.

Накануне в Гродненскую областную клиническую больницу были доставлены 42 ученика. Выяснилось, что у детей, занимавшихся на втором этаже школы, произошло резкое ухудшение здоровья. Проведенные замеры воздуха на содержание ряда химических веществ показали, что опасной концентрации нет, радиационный фон не превышен. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также проводит замеры на наличие вредных веществ, результаты которых будут известны позднее. В Гродно также работает группа медиков из Минска: токсиколог, детский анестезиолог-реаниматолог, детский инфекционист и невролог.