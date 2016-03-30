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Крокодил загрыз русского дайвера в Индонезии

30 марта 2016 13:24
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Новости России. Растерзанное тело российского туриста, увлекавшегося дайвингом, было обнаружено в районе острова Раджа-Ампат в Индонезии. Это популярное место среди любителей подводного плавания.

У мужчины отсутствовала левая рука, а на левой стороне бедра – большая открытая рана.

Посольство России в Индонезии подтвердило гибель российского туриста.

Прасетуо Будиарто, глава местной спасательной команды:
Мы думаем, что его растерзал крокодил. Левая рука была откушена, а бедро левой ноги представляло собой сплошную рану.

Россиянин пропал без вести еще 26 марта, после того, как отправился на дайвинг. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили друзья.

Мужчине, по предварительным данным, было 37 лет.

# Нападения хищников # Сергей Лыхвар

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