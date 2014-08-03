Медведь спас ворону, упавшую в его пруд. Видеоподтверждение

Новости Венгрии. В интернете набирает популярность видео, героем которого стал бурый медведь, спасший ворону.

Свидетелями произошедшего стали посетители зоопарка в Будапеште.

Они и выложили видео на всеобщее обозрение.

Ворона упала в пруд, расположенный в вольере медведя, и самостоятельно выбраться у нее не получалось. Косолапый заметил тонущую птицу и подошел к воде. Протянув лапу, он попытался выловить ворону, но безуспешно. Тогда медведь схватил птицу зубами и вытащил ее на сушу.

Дальнейшее поведение хищника поразило посетителей зоопарка.

Косолапый, как ни в чем не бывало, отошел в сторону и продолжил обедать морковкой и яблоками. Страх птицы в глазах птицы сложно передать словами. Смотрите видео.