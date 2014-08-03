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48-летний мужчина утонул в Свислочи в центре Минска на день ВДВ

03 августа 2014 14:12
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Новости Беларуси.  Тело мужчины обнаружено в Минске в реке Свислочь возле Острова Мужества и Скорби.

Мужчина отдыхал на острове с друзьями. В какой-то момент он пошёл плавать в реку и вскоре стал тонуть.

На помощь бросился прохожий. Он вытащил тело из воды. Но спасти мужчину, к несчастью, не удалось.

2 августа воздушно-десантные войска – элита белорусской армии – отмечают профессиональный праздник.

Они завоевывали победу в Великой Отечественной. Боевые заслуги в Афганистане многих из них отмечены орденами и медалями. Смотрите видео. 

# происшествия # Несчастный случай

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