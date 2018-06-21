Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи

Новости Беларуси. Гродненские таможенники изъяли монеты времён Римской империи и Византии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гродненские таможенники изъяли монеты времён Римской империи и Византии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гражданин Армении приехал на автомобиле из Испании. Во время осмотра инспекторы обнаружили тайники. В них оказались почти три тысячи монет и банкнот.
Среди раритетов также часы, медальоны и памятные медали. Эксперты установили, что почти все изъятые предметы имеют культурную ценность. Товар конфискован, а контрабандист получил штраф в 50 базовых величин.