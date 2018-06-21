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Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи

21 июня 2018 06:55
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Новости Беларуси. Гродненские таможенники изъяли монеты времён Римской империи и Византии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи-1

Гражданин Армении приехал на автомобиле из Испании. Во время осмотра инспекторы обнаружили тайники. В них оказались почти три тысячи монет и банкнот.

Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи-4

Среди раритетов также часы, медальоны и памятные медали. Эксперты установили, что почти все изъятые предметы имеют культурную ценность. Товар конфискован, а контрабандист получил штраф в 50 базовых величин.

Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи-7

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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