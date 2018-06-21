Нелегалы из Шри-Ланки пытались попасть через Беларусь в ЕС в прицепе автопоезда

Новости Беларуси. Группа нелегалов из Шри-Ланки пыталась попасть в Евросоюз через Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое мигрантов задержали в пункте пропуска «Каменный лог» в прицепе автопоезда. Ни у кого из них не оказалось никаких документов. Водитель – россиянин, он задержан вместе со своими нелегальными пассажирами.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Нелегальные мигранты заблаговременно готовились к поездке. С собой они взяли большой запас воды, провизии, а также тёплую одежду. Водитель автопоезда, гражданин России и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс за умышленное нарушение границы.