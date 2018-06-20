В деревне Селищи мужчина вытащил соседа из горящего дома

Новости Беларуси. В Слуцком районе мужчина вытащил соседа из горящего дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в деревне Селище. Внутри горящего здания остался 48-летний хозяин. На помощь ему пришел житель соседнего дома, Он вытащил мужчину на улицу и вызвал скорую. Спасатели быстро справились с огнем. Пострадавший госпитализирован. Основная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении.