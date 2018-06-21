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Военные и МЧС локализовали крупный пожар возле полигона под Барановичами

21 июня 2018 06:44
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Новости Беларуси. Утром 20 июня загорелся лесной массив возле деревни Тартаки, которая находится неподалёку от 230 общевойскового полигона.  

По сведениям Минобороны, причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер. Тушением пожара занимались военнослужащие Вооружённых Сил и МЧС. Пожар локализован, продолжается ликвидация горения отдельных очагов.  

Военные и МЧС локализовали крупный пожар возле полигона под Барановичами-1

Фото: vk.com / Katya Korsak  

Для тушения огня была задействована авиация МЧС. Жителям близлежащих населённых пунктов ничто не угрожает. Никто не пострадал. Выясняются причины пожара.  

Отмечается, что 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.  

В конце весны 2018 года в Борисове горел полигон бытовых отходов.  

Пожар тушили более пяти часов – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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