Военные и МЧС локализовали крупный пожар возле полигона под Барановичами

По сведениям Минобороны, причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер. Тушением пожара занимались военнослужащие Вооружённых Сил и МЧС. Пожар локализован, продолжается ликвидация горения отдельных очагов.

Новости Беларуси. Утром 20 июня загорелся лесной массив возле деревни Тартаки, которая находится неподалёку от 230 общевойскового полигона.

Для тушения огня была задействована авиация МЧС. Жителям близлежащих населённых пунктов ничто не угрожает. Никто не пострадал. Выясняются причины пожара.

Отмечается, что 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.

В конце весны 2018 года в Борисове горел полигон бытовых отходов.