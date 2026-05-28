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За сутки у курьеров телефонных мошенников изъято свыше 650 тыс. рублей – МВД

28 мая 2026 07:26
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За сутки у курьеров телефонных мошенников изъято свыше 650 тыс. рублей – МВД-0

В течение суток в милиции зарегистрировано порядка 500 обращений от граждан о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

В 47 преступлениях применены информационно-коммуникационные технологии.

МВД предприняты меры по блокировке пяти фишинговых интернет-ресурсов, платежей в адрес 92 платежных реквизитов иных государств, расходных операций по 76 счетам.

Оперативники задержали 3 курьеров, действующих в интересах аферистов. При них было обнаружено более 650 тысяч рублей.

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# Министерство внутренних дел Беларуси

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