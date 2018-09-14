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Mazda превратилась в груду металла: в аварии в Минске погибли два человека

14 сентября 2018 07:34
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Новости Беларуси. В Минске 14 сентября около семи утра случилось смертельное ДТП на улице Седых.  

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mazda 6 двигалась со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева. В определённый момент иномарка врезалась в дерево.  

Mazda превратилась в груду металла: в аварии в Минске погибли два человека-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

27-летний водитель и 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Погибших деблокировали сотрудники МЧС.  

Mazda превратилась в груду металла: в аварии в Минске погибли два человека-4

Фото: twitter.com/112MINSK  

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.  

На неделе в Калинковичском районе Volkswagen наехал на столб. 

Погиб 2-летний ребёнок – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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