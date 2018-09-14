Mazda превратилась в груду металла: в аварии в Минске погибли два человека

Новости Беларуси. В Минске 14 сентября около семи утра случилось смертельное ДТП на улице Седых.

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mazda 6 двигалась со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева. В определённый момент иномарка врезалась в дерево.