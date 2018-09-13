Задержаны подростки, которые поцарапали 18 машин в Жодино

Новости Беларуси. Подростков, которые на днях повредили 18 автомобилей в Жодино, задержали. Ими оказались 13-летние жители Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С их слов выяснилось, что в Жодино они приезжали из соседних деревень и ради забавы куском проволоки царапали машины местных жителей. О последствиях подростки не задумывались. И зря: против нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «злостное хулиганство».