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Годовалая девочка выпила растворитель на даче в Россонском районе

14 сентября 2018 07:11
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Новости Беларуси. В Россонском районе годовалый ребенок выпил растворитель.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», девочку госпитализировали. Малышка воспитывается в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Старшие дети ходят в детский сад.

По информации заместителя главного врача ЦРБ городского поселка Россоны Алины Чумаковой, проишествие случилось на даче. Малышка открыла бутылку, в котрой находился растворитель, и выпила его. Пострадавшую родители везли навстречу машине «скорой», так как дача находится в 20 километрах от больницы.

У ребенка оказалась обожженной полость рта и шея. Девочку доставят в областную больницу для более глубокого обследования.

Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное и удовлетворительное.

В начале августа в Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб.

Жидкость находилась в бутылке от газировки (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия # Алина Чумакова

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