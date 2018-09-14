Годовалая девочка выпила растворитель на даче в Россонском районе

Новости Беларуси. В Россонском районе годовалый ребенок выпил растворитель.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», девочку госпитализировали. Малышка воспитывается в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Старшие дети ходят в детский сад.

По информации заместителя главного врача ЦРБ городского поселка Россоны Алины Чумаковой, проишествие случилось на даче. Малышка открыла бутылку, в котрой находился растворитель, и выпила его. Пострадавшую родители везли навстречу машине «скорой», так как дача находится в 20 километрах от больницы.

У ребенка оказалась обожженной полость рта и шея. Девочку доставят в областную больницу для более глубокого обследования.

Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное и удовлетворительное.

В начале августа в Горках годовалый ребенок выпил кислоту для чистки труб.