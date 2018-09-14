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За убийство гражданки Бангладеш в Витебске гражданин Турции приговорён к 17 годам лишения свободы

14 сентября 2018 07:00
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Новости Беларуси. 13 сентября коллегия Витебского областного суда вынесла обвинительный приговор 34-летнему гражданину Турции.  

По сведениям Верховного Суда, преступление произошло шестого февраля в пункте временного поселения беженцев в Витебске. Чтобы завладеть имуществом потерпевшей, обвиняемый нанёс 29-летней гражданке Бангладеш не менее 15 ударов, а затем руками и шарфом зажал женщине рот и нос. Потерпевшая погибла от удушья.  

После этих действий мужчина вошёл в комнату погибшей, забрал её имущество и деньги на общую сумму не менее 467 рублей.  

Тело женщины гражданин Турции переместил на улицу через окно кухни. Далее обвиняемый спрятал тело в водопропускной трубе.  

Подсудимый был признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью и сопряжённым с разбоем. Мужчина себя виновным не признал.  

За разбой обвиняемому назначено 11 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. За убийство – 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. По совокупности преступлений гражданин Турции приговорён к 17 годам колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.  

Приговор в законную силу не вступил.  

Зимой 2018 года правоохранителям сообщили о пропаже жительницы Бангладеш. 

Для её поиска были изучены видеозаписи камер наблюдения – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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