За убийство гражданки Бангладеш в Витебске гражданин Турции приговорён к 17 годам лишения свободы

Новости Беларуси. 13 сентября коллегия Витебского областного суда вынесла обвинительный приговор 34-летнему гражданину Турции.

По сведениям Верховного Суда, преступление произошло шестого февраля в пункте временного поселения беженцев в Витебске. Чтобы завладеть имуществом потерпевшей, обвиняемый нанёс 29-летней гражданке Бангладеш не менее 15 ударов, а затем руками и шарфом зажал женщине рот и нос. Потерпевшая погибла от удушья.

После этих действий мужчина вошёл в комнату погибшей, забрал её имущество и деньги на общую сумму не менее 467 рублей.

Тело женщины гражданин Турции переместил на улицу через окно кухни. Далее обвиняемый спрятал тело в водопропускной трубе.

Подсудимый был признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью и сопряжённым с разбоем. Мужчина себя виновным не признал.

За разбой обвиняемому назначено 11 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. За убийство – 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. По совокупности преступлений гражданин Турции приговорён к 17 годам колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Приговор в законную силу не вступил.

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