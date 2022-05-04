«Мы выбежали с тремя детьми. Четвёртый в спальне». Сотрудники Жлобинского МЧС вынесли ребёнка из пожара

История спасения ребенка на пожаре от Жлобинского МЧС. Она могла бы закончиться трагически, если бы не профессионализм и оперативная реакция сотрудников. Такие видео не оставляют равнодушными.
История спасения ребенка на пожаре от Жлобинского МЧС. Она могла бы закончиться трагически, если бы не профессионализм и оперативная реакция сотрудников. Такие видео не оставляют равнодушными.
– Здравствуйте. Девушка, у нас квартира горит, там ребенок в спальне.
– А вы где находитесь?
– Мы выбежали с тремя детьми. Четвертый в спальне.
– Дети, которые с вами, хорошо себя чувствуют?
– Да.
– Девушка, мы всех вызвали, ожидайте.
Жлобин, Жлобин, я 95. Обнаружили ребенка!