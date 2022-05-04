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«Мы выбежали с тремя детьми. Четвёртый в спальне». Сотрудники Жлобинского МЧС вынесли ребёнка из пожара

04 мая 2022 11:39
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История спасения ребенка на пожаре от Жлобинского МЧС. Она могла бы закончиться трагически, если бы не профессионализм и оперативная реакция сотрудников. Такие видео не оставляют равнодушными.

«Мы выбежали с тремя детьми. Четвёртый в спальне». Сотрудники Жлобинского МЧС вынесли ребёнка из пожара-1

Здравствуйте. Девушка, у нас квартира горит, там ребенок в спальне.
А вы где находитесь?
Мы выбежали с тремя детьми. Четвертый в спальне.
Дети, которые с вами, хорошо себя чувствуют?
Да.
Девушка, мы всех вызвали, ожидайте.

«Мы выбежали с тремя детьми. Четвёртый в спальне». Сотрудники Жлобинского МЧС вынесли ребёнка из пожара-4

Жлобин, Жлобин, я 95. Обнаружили ребенка!

# Пожар в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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