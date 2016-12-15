Мужчина, снимавший дрифт возле Вечного огня, заплатит штраф

Новости Беларуси. Шесть административных протоколов составлено на дрифтера с площади Победы. В отношении водителя – 27-летнего минчанина – возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце ноября, черный мерседес выехал к мемориалу и успел совершить несколько опасных виражей. В это время пассажир машины снимал маневры на мобильный телефон. Молодому человеку сразу удалось скрыться от милиции, однако его личность установили и задержали.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

В отношении 27-летнего водителя составлено 6 административных протоколов по линии ГАИ. В связи с этим эму будет необходимо будет выплатить штраф на общую сумму 630 рублей. Более того, он на 18 месяцев лишен прав. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Что касается 29-летнего мужчины, снимавшего все это на видео, то в отношении него также по линии ГАИ составлены протоколы, в связи с чем ему необходимо будет выплатить штраф 6 базовых величин.