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Мужчина, снимавший дрифт возле Вечного огня, заплатит штраф

15 декабря 2016 13:41
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Новости Беларуси. Шесть административных протоколов составлено на дрифтера с площади Победы. В отношении водителя – 27-летнего минчанина – возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце ноября, черный мерседес выехал к мемориалу и успел совершить несколько опасных виражей. В это время пассажир машины снимал маневры на мобильный телефон. Молодому человеку сразу удалось скрыться от милиции, однако его личность установили и задержали.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
В отношении 27-летнего водителя составлено 6 административных протоколов по линии ГАИ. В связи с этим эму будет необходимо будет выплатить штраф на общую сумму 630 рублей. Более того, он на 18 месяцев лишен прав. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Что касается 29-летнего мужчины, снимавшего все это на видео, то в отношении него также по линии ГАИ составлены протоколы, в связи с чем ему необходимо будет выплатить штраф 6 базовых величин.

Другие подробности инцидента здесь.

# происшествия # Дрифтинг # Екатерина Вершицкая

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