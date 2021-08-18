Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы

Новости Беларуси. В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сообщения о нарушителе практически одновременно поступили в милицию от нескольких очевидцев. Сначала водитель снес бетонный забор напротив кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома.