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Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы

18 августа 2021 15:13
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Новости Беларуси. В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы-1

Сообщения о нарушителе практически одновременно поступили в милицию от нескольких очевидцев. Сначала водитель снес бетонный забор напротив кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома.

Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы-4

Сотрудниками ГАИ виновник был оперативно задержан. Им оказался 48-летний местный житель. Как выяснилось после, в нетрезвом состоянии. В отношении водителя составлено несколько административных протоколов.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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