«Газель» сбила мотоциклиста на Партизанском проспекте

Новости Беларуси. «Газель» и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель», двигаясь по проспекту со стороны улицы Ротмистрова в направлении Селицкого, при перестроении не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним.

В результате ДТП водителя двухколесного транспорта с травмами госпитализировали. Проводится проверка.