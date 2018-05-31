После похода с дядей на озеро 7-летнего ребёнка госпитализировали с опьянением

Новости Беларуси. 26 мая в Добрушском районе 7-летнего мальчика госпитализировали с диагнозом «Алкогольное опьянение тяжелой степени».

Как сообщает телерадиокомпания «Гомель», накануне произошедшего мама мальчика ушла работать в ночную смену. Женщина попросила своего младшего брата присмотреть за сыном.

16-летний подросток вместе с 7-летним племянником пошли к расположенному неподалёку водоёму, где вместе с ещё одним компаньоном употребили водку и пиво. На обратном пути мальчику стало плохо. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Проводится проверка.

Специалисты напоминают, что для неокрепшего организма алкоголь крайне опасен. Даже при малых дозах ребёнок может потерять сознание. В худшем случае употребление алкоголя может закончиться летальным исходом из-за остановки дыхания или сердечно-сосудистой недостаточности.

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