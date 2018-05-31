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После похода с дядей на озеро 7-летнего ребёнка госпитализировали с опьянением

31 мая 2018 08:51
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Новости Беларуси. 26 мая в Добрушском районе 7-летнего мальчика госпитализировали с диагнозом «Алкогольное опьянение тяжелой степени».  

Как сообщает телерадиокомпания «Гомель», накануне произошедшего мама мальчика ушла работать в ночную смену. Женщина попросила своего младшего брата присмотреть за сыном.  

16-летний подросток вместе с 7-летним племянником пошли к расположенному неподалёку водоёму, где вместе с ещё одним компаньоном употребили водку и пиво. На обратном пути мальчику стало плохо. Пострадавшего доставили в медучреждение.  

Проводится проверка.  

Специалисты напоминают, что для неокрепшего организма алкоголь крайне опасен. Даже при малых дозах ребёнок может потерять сознание. В худшем случае употребление алкоголя может закончиться летальным исходом из-за остановки дыхания или сердечно-сосудистой недостаточности.  

Беспечность взрослых нередко приводит к непоправимому. С начала года в Беларуси оборвались жизни 162 детей – здесь подробнее.  

На прошлой неделе в Бобруйске произошёл пожар.  

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# Дети и родители # происшествия

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