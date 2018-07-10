В Минске такси с пассажирами перевернулось на крышу

Новости Беларуси. В Минске перевернулось такси с пассажирами.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром десятого июля.
В районе улицы Октябрьская Volkswagen Passat столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП такси перевернулось на крышу. По предварительной информации, никто не получил серьезных травм. Врачи осмотрели пассажиров транспортного средства.
Volkswagen не уступил дорогу автомобилю такси – он ехал по главной дороге.
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