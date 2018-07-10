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В Минске такси с пассажирами перевернулось на крышу

10 июля 2018 14:35
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Новости Беларуси. В Минске перевернулось такси с пассажирами.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром десятого июля.

В районе улицы Октябрьская Volkswagen Passat столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП такси перевернулось на крышу. По предварительной информации, никто не получил серьезных травм. Врачи осмотрели пассажиров транспортного средства.

Volkswagen не уступил дорогу автомобилю такси – он ехал по главной дороге.

В мае 32-летний водитель такси сбил пьяного велосипедиста в Бресте (читать далее). 

# Авария в Минске # происшествия

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