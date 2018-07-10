5-летний ребёнок выпал из окна 7-го этажа в Минске. Мальчика спасли неравнодушные соседи

Новости Беларуси. История, которая едва не закончилась трагедией. Накануне вечером из окна 7 этажа в Минске выпал 5-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Минске. Ребёнка подхватили пледом

Повисшего на карнизе мальчика вовремя заметили жильцы соседних домов. В считанные секунды им удалось спланировать настоящую операцию по спасению малыша. Жительница одной из квартир подала одеяло, а несколько мужчин удерживали его, чтобы смягчить удар. Сейчас мальчик находится в РНПЦ детской хирургии. Его состояние стабильно тяжелое. Комментарии медиков мы рассчитываем получить в ближайший час. Подробности в наших следующих выпусках.