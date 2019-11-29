Мать дала признательные показания. Завершено расследование убийства ребёнка в Лепеле

Новости Беларуси. В Лепеле завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего мальчика.

Как сообщает УСК по Витебской области, допрошены свидетели и обвиняемая, проверены показания на месте, проведён следственный эксперимент. Согласно результатам экспертизы, ребёнок погиб от механической асфиксии.

Матери погибшего предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Женщина дала признательные показания. В настоящее время обвиняемая содержится под стражей.

Материалы дела переданы в прокуратуру.

Ранее стало известно, что весной 2019 года в Лепеле 23-летняя местная жительница сообщила о пропаже ребёнка в парке. Однако выяснилось, что женщина гуляла в парке одна.