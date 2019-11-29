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Мать дала признательные показания. Завершено расследование убийства ребёнка в Лепеле

29 ноября 2019 14:19
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Новости Беларуси. В Лепеле завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего мальчика. 

Как сообщает УСК по Витебской области, допрошены свидетели и обвиняемая, проверены показания на месте, проведён следственный эксперимент. Согласно результатам экспертизы, ребёнок погиб от механической асфиксии. 

Матери погибшего предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Женщина дала признательные показания. В настоящее время обвиняемая содержится под стражей. 

Материалы дела переданы в прокуратуру. 

Ранее стало известно, что весной 2019 года в Лепеле 23-летняя местная жительница сообщила о пропаже ребёнка в парке. Однако выяснилось, что женщина гуляла в парке одна. 

Тело мальчика находилось в гараже заявительницы – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

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