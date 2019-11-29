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Хозяин дома погиб на пожаре в Крупском районе

29 ноября 2019 14:18
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области произошло четыре пожара: в Копыльским, Крупском, Мядельском и Минском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяин дома погиб на пожаре в Крупском районе-1

В деревне Докудово на Крупщине 52-летний хозяин дома погиб. Повреждена кровля, имущество. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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