Хозяин дома погиб на пожаре в Крупском районе

Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области произошло четыре пожара: в Копыльским, Крупском, Мядельском и Минском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области произошло четыре пожара: в Копыльским, Крупском, Мядельском и Минском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В деревне Докудово на Крупщине 52-летний хозяин дома погиб. Повреждена кровля, имущество. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.