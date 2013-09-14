13 сентября во время занятий на стрельбище погиб преподаватель Военной академии. Несколько курсантов получили травмы

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели преподавателя и получения травм курсантами Военной академии.

Трагедия произошла 13 сентября во время занятий на стрельбище. Погибший, подполковник Листопад Борис Александрович, имел 20-летний опыт работы со взрывоопасными материалами.

Причины случившегося выясняются. Семьям погибшего и пострадавших будет оказана помощь в соответствии с законодательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

13 сентября 2013 года на войсковом стрельбище при проведении плановых учебных занятий по инженерной подготовке с курсантами Военной академии в связи с преждевременной детонацией огнепроводного шнура произошел взрыв тротиловых шашек. В следствие этого преподаватель получил травмы, несовместимые с жизнью. Пятеро курсантов госпитализированы. В настоящий момент продолжается осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.