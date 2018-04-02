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В Пуховичском районе двое мужчин провалились под лёд

02 апреля 2018 09:21
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Новости Беларуси. 1 апреля в Пуховичском районе два человека провалились под лёд.  

Как сообщает МЧС Беларуси, инцидент произошёл на озере возле деревни Сергеевичи. Прибывшие на вызов спасатели вытянули из воды двух мужчин.  

59-летний пострадавший находился на расстоянии 90 м от берега, его состояние было признано удовлетворительным, госпитализация не потребовалась. 63-летний гражданин был в 230 м от берега. Мужчину с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» доставили в реанимацию.  

Выясняются обстоятельства случившегося.  

Весной 2018 года в Гродненском районе лёд проломился под тремя рыбаками. 

Погиб 57-летний мужчина – здесь подробнее.  

# происшествия # Несчастный случай

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