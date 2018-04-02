В Пуховичском районе двое мужчин провалились под лёд

Новости Беларуси. 1 апреля в Пуховичском районе два человека провалились под лёд.

Как сообщает МЧС Беларуси, инцидент произошёл на озере возле деревни Сергеевичи. Прибывшие на вызов спасатели вытянули из воды двух мужчин.

59-летний пострадавший находился на расстоянии 90 м от берега, его состояние было признано удовлетворительным, госпитализация не потребовалась. 63-летний гражданин был в 230 м от берега. Мужчину с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» доставили в реанимацию.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Весной 2018 года в Гродненском районе лёд проломился под тремя рыбаками.