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В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку

02 апреля 2018 09:53
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Новости Беларуси. Вечером 26 марта спасателям сообщили о тонущем человеке в акватории Цнянского водохранилища. Женщину спас 11-классник.  

По сведениям МЧС Беларуси, пострадавшая была в полынье на расстоянии 7 метров от берега напротив дома по улице Мирошниченко, 5.  

В тот день мимо проходил 17-летний парень. Молодой человек заметил находившуюся в воде и звавшую на помощь пенсионерку. Школьник бросился на помощь. 

61-летнюю женщину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».  

Весной 2018 года в Минске ребёнок провалился под лёд. 

Ему помогли выбраться друзья и прохожие – подробнее здесь.  

# происшествия # Спасение

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