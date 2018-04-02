В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку

Новости Беларуси. Вечером 26 марта спасателям сообщили о тонущем человеке в акватории Цнянского водохранилища. Женщину спас 11-классник.
По сведениям МЧС Беларуси, пострадавшая была в полынье на расстоянии 7 метров от берега напротив дома по улице Мирошниченко, 5.
В тот день мимо проходил 17-летний парень. Молодой человек заметил находившуюся в воде и звавшую на помощь пенсионерку. Школьник бросился на помощь.
61-летнюю женщину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
Весной 2018 года в Минске ребёнок провалился под лёд.
Ему помогли выбраться друзья и прохожие – подробнее здесь.