В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку

Новости Беларуси. Вечером 26 марта спасателям сообщили о тонущем человеке в акватории Цнянского водохранилища. Женщину спас 11-классник.

По сведениям МЧС Беларуси, пострадавшая была в полынье на расстоянии 7 метров от берега напротив дома по улице Мирошниченко, 5.

В тот день мимо проходил 17-летний парень. Молодой человек заметил находившуюся в воде и звавшую на помощь пенсионерку. Школьник бросился на помощь.

61-летнюю женщину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

Весной 2018 года в Минске ребёнок провалился под лёд.