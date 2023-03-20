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Маршрутка и легковушка столкнулись в Минске, 4 человека пострадали

20 марта 2023 07:58
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Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси в столице на улице Малинина случилось утром в понедельник, 20 марта. 

Маршрутка и легковушка столкнулись в Минске, 4 человека пострадали-1

Фото:  УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает Госавтоинспекция, четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным, тридцатилетняя водитель легковушки не уступила дорогу маршрутке при выезде со двора, в результате чего произошло столкновение. Женщина, совершившая ДТП, от медицинской помощи отказалась. 

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# ДТП # происшествия

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