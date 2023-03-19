В Гродно КГБ ликвидировал иностранца, который в ходе сопротивления использовал оружие и гранаты

Новости Беларуси. В Гродно спецподразделение КГБ ликвидировало иностранного гражданина, который оказал им вооруженное сопротивление, информирует Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Беларуси с целью совершения терактов. Сообщается, что иностранец применил автоматическое оружие и боевые гранаты, пытаясь дать отпор бойцам спецподразделения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали.