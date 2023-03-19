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В Гродно КГБ ликвидировал иностранца, который в ходе сопротивления использовал оружие и гранаты

19 марта 2023 14:20
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Новости Беларуси. В Гродно спецподразделение КГБ ликвидировало иностранного гражданина, который оказал им вооруженное сопротивление, информирует Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно КГБ ликвидировал иностранца, который в ходе сопротивления использовал оружие и гранаты-1

Инцидент произошел в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Беларуси с целью совершения терактов. Сообщается, что иностранец применил автоматическое оружие и боевые гранаты, пытаясь дать отпор бойцам спецподразделения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали.

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# КГБ Беларуси # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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