Лунинецкий район: сын поджег 83-летнюю мать, после чего повесился

Новости Беларуси. По словам очевидцев, мужчина был пьян. В ходе ссоры он облил родную мать горючей жидкостью и поджег.

Пенсионерка выбежала на улицу, где ее одежду смогли потушить соседи. Они же вызвали скорую. С ожогами 2-й степени пострадавшую доставили в реанимацию.



Управление Следственного комитета по Брестской области:

Установлено, что сын являлся опекуном матерью. Со слов очевидцев, мужчина в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. Накануне произошедшего он просил денег у пострадавшей на спиртные напитки, на что получил отказ. В одной деревне вместе с мужчиной и престарелой женщиной проживала ее дочь. В момент происшествия ее дома не было. По возвращению она обнаружила в сарае труп брата с признаками самоповешения.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство заведомо престарелого лица, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью).

Аналогичное преступление произошло в начале года в Минской области. Кровавая драма разыгралась в деревне Стецки Столбцовского района. Как сообщили в правоохранительных органах, преступление было совершено во время ссоры. Подробности читайте здесь.