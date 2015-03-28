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Житель Речицы приговорен к пожизненному заключению за двойное убийство и надругательство над трупом

28 марта 2015 10:59
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Новости Беларуси. Пожизненное заключение за нечеловеческую жестокость. В Речице вынесен приговор по очередному громкому делу. Перед судом предстал 39-летний мужчина, который обвинялся в убийстве двух односельчан. 

В первом случае жертвой преступника стала пожилая женщина. От удара поленом по голове пенсионерка скончалась на пороге собственного дома. Её тело на гужевой повозке убийца вывез на свалку и сбросил в водоем.

Следующее преступление произошло всего спустя месяц: мужчина убил своего собутыльника и завёз тело на велосипеде на кладбище. Подсудимый вину не признал, но перед родственниками погибших извинился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эдуард Медведев, прокурор Гомельской областной прокуратуры:
Обвинение по настоящему делу: назначить наказание обвиняемому в виде пожизненного заключения. Судом такое наказание обвиняемому назначено, поэтому обвинение с назначенным наказанием полностью согласно.   

Напомним, всего неделю назад в стенах того же Речицкого районного суда был вынесен смертный приговор по делу о зверском убийстве 19-летней девушки. Подробности читайте здесь.     

# происшествия # Убийство # Эдуард Медведев

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