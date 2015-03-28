Пилот, подозреваемый в крушении самолета А320, лечился у психиатра

Новости Франции. Новые обстоятельства в расследовании катастрофы самолёта во Франции.

При обыске в доме второго пилота Андреаса Любитца, полиция нашла важные улики.

Какие именно, пока не сообщается, однако известно, что это не предсмертная записка.

Кроме того появились сведения о том, что молодой человек, которого считают виновником трагедии, полтора года лечился у психиатра.

О его странном поведении заговорили после расшифровки данных черных ящиков.

Накануне прокурор Марселя рассказал, что полученная информация указывает на умышленные действия 28-летнего немца, который был вторым пилотом А320.

Как полагают следователи, он заблокировал дверь кабины и не впускал командира экипажа, который ненадолго вышел. Также Любитц сознательно начал снижение, из-за чего самолет врезался в гору.

Напомним, пассажирский лайнер, который следовал рейсом Барселона – Дюссельдорф, разбился 24 марта на юге Франции. На борту находились 150 человек. Все они погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия в Альпах болью в сердцах отзывается у белорусов. 27 марта в Минске в память о жертвах авиакатастрофы в посольстве Германии и Франции открыли Книгу соболезнований. Оставить записи можно будет до 14.00 в резиденции посла германии.

Обновлено в 13.30 28.03.2015

В расследовании катастрофы самолёта А320 во французских Альпах появились новые подробности.

Бывшая подруга второго пилота, которого считают виновником трагедии, рассказала, что ее парень мечтал, чтобы его имя стало известно всему миру.

По словам девушки, Андреас Любитц был скрытным человеком с неустойчивой психикой. Незадолго до крушения самолета пара рассталась.

Полиция провела новые обыски в доме Любитца. Также проверили квартиру его родителей. Найденные вещественные доказательства должны помочь в расследовании обстоятельств трагедии, жертвами которой стали 150 человек. Сообщается, что немецкая авиакомпания выплатит родственникам до 50 тысяч евро за каждого пассажира, погибшего в катастрофе.