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С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка»

11 апреля 2022 17:52
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Новости Беларуси. Очередная провокация на границе. В ночь с 10 на 11 апреля предположительно польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка»-1

Силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Их действия зафиксировали камеры наблюдения. А уже утром были обнаружены повреждения на стенах пограничных модулей, а также металлические шарики. Польская сторона проинформирована об инциденте.  

С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка»-4

Похожие провокации наблюдались и раньше. В январе с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. На щитке с изображением государственного герба остались пробоины, а рядом были найдены металлические шарики.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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