С территории Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка»

Новости Беларуси. Очередная провокация на границе. В ночь с 10 на 11 апреля предположительно польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Их действия зафиксировали камеры наблюдения. А уже утром были обнаружены повреждения на стенах пограничных модулей, а также металлические шарики. Польская сторона проинформирована об инциденте.