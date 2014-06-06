Лодка с тремя рыбаками перевернулась на озере в Мядельском районе: один человек погиб

Новости Беларуси. Трагически закончилась рыбалка для троих мужчин в Мядельском районе. 200 метров от берега озера у деревни Плецяшы их металлическая лодка перевернулась.

Одному из рыбаков удалось выплыть на сушу. Не увидев своих друзей, мужчина вызвал спасателей. Позже в службу МЧС обратился второй пострадавший, который самостоятельно добрался до берега. Третьего человека, к сожалению, спасти не удалось.

Тело 45-летнего мужчины нашли водолазы на глубине 2,5 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.