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Лодка с тремя рыбаками перевернулась на озере в Мядельском районе: один человек погиб

06 июня 2014 15:20
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Новости Беларуси. Трагически закончилась рыбалка для троих мужчин в Мядельском районе. 200 метров от берега озера у деревни Плецяшы их металлическая лодка перевернулась.

Одному из рыбаков удалось выплыть на сушу. Не увидев своих друзей, мужчина вызвал спасателей. Позже в службу МЧС обратился второй пострадавший, который самостоятельно добрался до берега. Третьего человека, к сожалению, спасти не удалось.

Тело 45-летнего мужчины нашли водолазы на глубине 2,5 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Рыбалка в Беларуси

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