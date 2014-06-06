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Нелегальное производство спиртного в Налибокской пуще: обнаружено 2 т браги и 80 л самогона

06 июня 2014 10:39
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Новости Беларуси. Самогонщики организовали в Налибокской пуще крупное подпольное производство спиртного. Двух молодых людей милиция задержала с поличным.

В Налибокской пуще обнаружены около 2 т браги и 80 л самогона. Несколько тысяч литров отходов производства выливались на землю прямо в лесном массиве.

По заказнику дельцы свободно передвигались на тракторе с прицепом. Для демонтажа и уничтожения аппарата весом несколько тонн использовалась спецтехника.

Самогонщики понесут ответственность не только за правонарушения, связанные с незаконным оборотом спиртного, но и за вред экологической безопасности республиканского заказника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самогон

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