В Сиэтле мужчина открыл огонь в центре студенческого городка. 1 человек погиб

Новости США. Очередной случай стрельбы в США. На этот раз трагический инцидент произошел в американском Сиэтле, штат Вашингтон.

Преступник открыл огонь в центре студенческого городка в Сиэтле. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Полиция уже задержала нападавшего. Его личность пока не разглашается.

В США происходят подобные случаи очень часто. Парламентарии задумались над ограничением использования огнестрельного оружия. Однако Сенат заблокировал подобный законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.