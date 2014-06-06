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В Сиэтле мужчина открыл огонь в центре студенческого городка. 1 человек погиб

06 июня 2014 06:38
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Новости США. Очередной случай стрельбы в США. На этот раз трагический инцидент произошел в американском Сиэтле, штат Вашингтон.

Преступник открыл огонь в центре студенческого городка в Сиэтле. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Полиция уже задержала нападавшего. Его личность пока не разглашается.

В США происходят подобные случаи очень часто. Парламентарии задумались над ограничением использования огнестрельного оружия. Однако Сенат заблокировал подобный законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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