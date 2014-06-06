Прямой эфир

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Иране. Погибли не менее 10 человек

06 июня 2014 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП на севере Ирана. В результате столкновения пассажирского и грузового поезда погибли около десятка человек. Многие получили травмы различной степени тяжести.

Движение поездов на месте происшествия приостановлено. Там ведутся спасательные работы.

Всего на момент ЧП в двух поездах находилось около 300 человек. Медики отмечают, что жертв могло быть гораздо больше. Подробности аварии выясняются. Причины катастрофы также пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Железнодорожные катастрофы # аварии в Иране

Другие новости рубрики

Все новости
В Сиэтле мужчина открыл огонь в центре студенческого городка. 1 человек погиб
06 июня 2014 06:38

В Сиэтле мужчина открыл огонь в центре студенческого городка. 1 человек погиб

Сильный пожар полностью уничтожил конюшню одной из агроусадеб Минского района. 1 человек пострадал
05 июня 2014 14:00

Сильный пожар полностью уничтожил конюшню одной из агроусадеб Минского района. 1 человек пострадал

Стрельба на площади Бангалор в Минске. С поличным задержаны трое наркоторговцев
05 июня 2014 12:58

Стрельба на площади Бангалор в Минске. С поличным задержаны трое наркоторговцев