Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Иране. Погибли не менее 10 человек

Новости Беларуси. ЧП на севере Ирана. В результате столкновения пассажирского и грузового поезда погибли около десятка человек. Многие получили травмы различной степени тяжести.

Движение поездов на месте происшествия приостановлено. Там ведутся спасательные работы.

Всего на момент ЧП в двух поездах находилось около 300 человек. Медики отмечают, что жертв могло быть гораздо больше. Подробности аварии выясняются. Причины катастрофы также пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.