Мужчина и женщина из Беларуси были задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС

Новости Украины. В зоне отчуждения ЧАЭС были обнаружены граждане Беларуси.

По информации Главного управления Национальной полиции в Киевской области, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант» правоохранители обнаружили автомобиль Toyota в зоне отчуждения ЧАЭС.

В транспортном средстве находились белорусы – 33 и 42 лет. Они проникли на эту территорию вне контрольно-пропускных пунктов, чем нарушили законодательство Украины.

Нарушители пояснили полиции, что заблудились. В отношении белорусов были составлены административные протоколы.

Автомобиль был изъят. Правонарушителей ждет суд, после решения которого мужчину и женщину передадут пограничникам Беларуси.