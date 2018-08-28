Прямой эфир

Мужчина и женщина из Беларуси были задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС

28 августа 2018 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В зоне отчуждения ЧАЭС были обнаружены граждане Беларуси.

По информации Главного управления Национальной полиции в Киевской области, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант» правоохранители обнаружили автомобиль Toyota в зоне отчуждения ЧАЭС.

В транспортном средстве находились белорусы – 33 и 42 лет. Они проникли на эту территорию вне контрольно-пропускных пунктов, чем нарушили законодательство Украины.

Нарушители пояснили полиции, что заблудились. В отношении белорусов были составлены административные протоколы.

Автомобиль был изъят. Правонарушителей ждет суд, после решения которого мужчину и женщину передадут пограничникам Беларуси.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Минска избил девушку-фельдшера в машине скорой помощи
28 августа 2018 09:39

Житель Минска избил девушку-фельдшера в машине скорой помощи

Сотрудники МЧС перекрыли 2 конфорки газовой плиты. В Марьиной Горке спасли 60-летнюю женщину
28 августа 2018 07:26

Сотрудники МЧС перекрыли 2 конфорки газовой плиты. В Марьиной Горке спасли 60-летнюю женщину

В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года
27 августа 2018 17:22

В Могилёве начался суд по делу о гибели детей в недостроенном здании в ноябре 2017 года