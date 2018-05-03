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Лобовое столкновение УАЗ и МАЗ в Кореличском районе: пострадал один человек

03 мая 2018 09:27
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Новости Беларуси. В Кореличском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 2 мая. Водитель УАЗ ехал по грунтовой дороге, не выбрал безопасную скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с грузовиком МАЗ.

Водителю УАЗ понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с закрытым переломом и другими травмами.

Проводится проверка. 

В конце апреля крупная авария произошла недалеко от станции метро Уручье в Минске. 

Столкнулись три автомобиля – здесь подробнее

# Авария в Гродненской области # происшествия

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