17-летний велосипедист скончался в больнице в Малорите. Парня 5 дней назад сбил BMW

Новости Беларуси. В Малорите в больнице умер 17-летний велосипедист. Его несколько дней назад сбил автомобиль BMW.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, подросток скончался 2 мая. За его жизнь медики боролись пять дней.