17-летний велосипедист скончался в больнице в Малорите. Парня 5 дней назад сбил BMW

Новости Беларуси. В Малорите в больнице умер 17-летний велосипедист. Его несколько дней назад сбил автомобиль BMW.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, подросток скончался 2 мая. За его жизнь медики боролись пять дней.
Новости Беларуси. В Малорите в больнице умер 17-летний велосипедист. Его несколько дней назад сбил автомобиль BMW.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, подросток скончался 2 мая. За его жизнь медики боролись пять дней.
Фото: gaibrest.by
28 апреля днем молодой человек выполнял маневр левого поворота и попал под колеса BMW, в результате чего получил травмы головы и был госпитализирован.
В конце апреля в Ивьевском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста – здесь подробнее.