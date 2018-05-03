Прямой эфир

17-летний велосипедист скончался в больнице в Малорите. Парня 5 дней назад сбил BMW

03 мая 2018 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Малорите в больнице умер 17-летний велосипедист. Его несколько дней назад сбил автомобиль BMW.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, подросток скончался 2 мая. За его жизнь медики боролись пять дней.

17-летний велосипедист скончался в больнице в Малорите. Парня 5 дней назад сбил BMW-1

Фото: gaibrest.by

28 апреля днем молодой человек выполнял маневр левого поворота и попал под колеса BMW, в результате чего получил травмы головы и был госпитализирован. 

В конце апреля в Ивьевском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста – здесь подробнее.

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы
02 мая 2018 20:00

Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы

В Минском районе ищут веловора: в течение года мужчина совершил не менее трёх краж
02 мая 2018 15:41

В Минском районе ищут веловора: в течение года мужчина совершил не менее трёх краж

2-летний мальчик утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе
02 мая 2018 15:07

2-летний мальчик утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе