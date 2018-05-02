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В Минском районе ищут веловора: в течение года мужчина совершил не менее трёх краж

02 мая 2018 15:41
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Новости Беларуси. Серийного похитителя велосипедов ищут правоохранители в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе ищут веловора: в течение года мужчина совершил не менее трёх краж-1

В течение года вор украл как минимум три велосипеда из подъездов жилых домов. Схема простая: фигурант пользовался свободным доступом или заходил вслед за жителями.

В Минском районе ищут веловора: в течение года мужчина совершил не менее трёх краж-4

Однако на последней попытке удача отвернулась: злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Если вы узнали личность мужчины, позвоните в милицию.

# происшествия # Фотофакт # Кража

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