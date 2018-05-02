В Минском районе ищут веловора: в течение года мужчина совершил не менее трёх краж

Новости Беларуси. Серийного похитителя велосипедов ищут правоохранители в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение года вор украл как минимум три велосипеда из подъездов жилых домов. Схема простая: фигурант пользовался свободным доступом или заходил вслед за жителями.