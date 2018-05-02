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Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы

02 мая 2018 20:00
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Новости Беларуси. Очередной канал поставки наркотиков перекрыли столичные правоохранители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы-1

Мужчину, которого подозревают в организации наркотрафика, задержали на Привокзальной площади. Он поставлял товар из Литвы и как раз возвращался с очередной партией из Вильнюса.

Поставщика наркотиков задержали на Привокзальной площади Минска с партией «товара» из Литвы-4

Милиционеры изъяли почти 200 запрещенных веществ. По словам мужчины, наркотики предназначались для продажи в увеселительных заведениях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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