Лобовое столкновение на улице Тимирязева в Минске: есть пострадавшие

Лобовое ДТП произошло 6 марта утром в районе МКАД. На улице Тимирязева столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением. После легковушка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с другой машиной. Водителей и пассажиров обоих авто доставили на медобследование. По факту ДТП проводится проверка.