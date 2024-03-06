Прямой эфир

Лобовое столкновение на улице Тимирязева в Минске: есть пострадавшие

06 марта 2024 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лобовое ДТП произошло 6 марта утром в районе МКАД. На улице Тимирязева столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лобовое столкновение на улице Тимирязева в Минске: есть пострадавшие-1

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением. После легковушка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с другой машиной. Водителей и пассажиров обоих авто доставили на медобследование. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В результате падения беспилотника в Липецке горел крупнейший металлургический комбинат России
24 февраля 2024 14:55

В результате падения беспилотника в Липецке горел крупнейший металлургический комбинат России

Мужчина «заминировал» самолёт в Санкт-Петербурге из-за ссоры с супругой
24 февраля 2024 14:39

Мужчина «заминировал» самолёт в Санкт-Петербурге из-за ссоры с супругой

На Кубани потушили сильный пожар после крушения неопознанного летательного аппарата
24 февраля 2024 09:43

На Кубани потушили сильный пожар после крушения неопознанного летательного аппарата