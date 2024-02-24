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Мужчина «заминировал» самолёт в Санкт-Петербурге из-за ссоры с супругой

24 февраля 2024 14:39
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Неизвестный мужчина заставил посадить авиарейс из Санкт-Петербурга в Худжант сообщением о готовящемся взрыве бомбы на борту, пишет РИА Новости.

Сообщается, что некий мужчина поругался со своей беременной женой, которая после случившегося конфликта хотела уехать от него к своим родителям. Чтобы предотвратить ее планы, муж решил сообщить о якобы готовящемся теракте на самолете.

Правоохранители немедленно среагировали, однако вызов оказался ложным. Ни в багаже пассажиров, ни на самом воздушном судне взрывчатых веществ не обнаружено. Следственные органы запустили расследование по данному инциденту.

# ЧП # происшествия

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