Мужчина «заминировал» самолёт в Санкт-Петербурге из-за ссоры с супругой

Неизвестный мужчина заставил посадить авиарейс из Санкт-Петербурга в Худжант сообщением о готовящемся взрыве бомбы на борту, пишет РИА Новости.

Сообщается, что некий мужчина поругался со своей беременной женой, которая после случившегося конфликта хотела уехать от него к своим родителям. Чтобы предотвратить ее планы, муж решил сообщить о якобы готовящемся теракте на самолете.

Правоохранители немедленно среагировали, однако вызов оказался ложным. Ни в багаже пассажиров, ни на самом воздушном судне взрывчатых веществ не обнаружено. Следственные органы запустили расследование по данному инциденту.