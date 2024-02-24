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На Кубани потушили сильный пожар после крушения неопознанного летательного аппарата

24 февраля 2024 09:43
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В Каневском районе Краснодарского края РФ у хутора Трудовая Армения потерпело крушение вечером 23 февраля неопознанное воздушное судно, пишет РИА Новости.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия прогремел мощный взрыв. В профильном ведомстве проинформировали, что в результате крушения произошло возгорание камыша на площади 250 квадратных метров.

На данный момент пожар полностью локализован. Местные жители в безопасности. Пострадавших нет. Следственные органы России проводят проверку произошедшего.

# ЧП # происшествия # Новости России

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