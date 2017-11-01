Лобовое ДТП в Лунинецком районе: один человек погиб

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний житель агрогородка Ольшаны, который находился за рулем Mercedes Sprinter, выехал на встречную полосу при съезде с моста.

Произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 56-летний житель Лунинецкого района. Мужчина погиб на месте аварии. Пассажирка автомобиля – супруга водителя – госпитализирована с травмами.

Проводится проверка.