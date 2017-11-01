Лобовое ДТП в Лунинецком районе: один человек погиб

Новости Беларуси. Утром 1 ноября в Лунинецком районе произошла смертельная авария.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний житель агрогородка Ольшаны, который находился за рулем Mercedes Sprinter, выехал на встречную полосу при съезде с моста.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 56-летний житель Лунинецкого района. Мужчина погиб на месте аварии. Пассажирка автомобиля – супруга водителя – госпитализирована с травмами.
Проводится проверка.
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