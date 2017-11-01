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Лобовое ДТП в Лунинецком районе: один человек погиб

01 ноября 2017 10:33
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Новости Беларуси. Утром 1 ноября в Лунинецком районе произошла смертельная авария.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний житель агрогородка Ольшаны, который находился за рулем Mercedes Sprinter, выехал на встречную полосу при съезде с моста.

Лобовое ДТП в Лунинецком районе: один человек погиб-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 56-летний житель Лунинецкого района. Мужчина погиб на месте аварии. Пассажирка автомобиля – супруга водителя – госпитализирована с травмами.

Проводится проверка.

На минувшей неделе из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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