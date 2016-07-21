Из-за сложных погодных условий в Беларуси 21 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Не исключение, что одна из причин произошедшего ДТП, - сложные погодные условия.
Сильные ливни не прекращаются в Беларуси.
В связи с обильными осадками в стране объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. На большей части территории и сегодня ожидаются дожди, днем местами пройдут сильные ливни.
В отдельных районах возможны грозы.
Специалисты предупреждают о подтоплениях.
Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.