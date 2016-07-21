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Из-за сложных погодных условий в Беларуси 21 июля объявлен оранжевый уровень опасности

21 июля 2016 09:41
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Новости Беларуси. Не исключение, что одна из причин произошедшего ДТП, - сложные погодные условия.

Сильные ливни не прекращаются в Беларуси.

В связи с обильными осадками в стране объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. На большей части территории и сегодня ожидаются дожди, днем местами пройдут сильные ливни.

В отдельных районах возможны грозы.

Специалисты предупреждают о подтоплениях.

Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Погода в Беларуси

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