Из-за сложных погодных условий в Беларуси 21 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Не исключение, что одна из причин произошедшего ДТП, - сложные погодные условия.

Сильные ливни не прекращаются в Беларуси.

В связи с обильными осадками в стране объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. На большей части территории и сегодня ожидаются дожди, днем местами пройдут сильные ливни.

В отдельных районах возможны грозы.

Специалисты предупреждают о подтоплениях.

Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.