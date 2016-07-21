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Трагическое ДТП под Бегомлем: 5 человек погибли, 9-летняя девочка в больнице

21 июля 2016 09:43
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Новости Беларуси. Трагическое ДТП в Докшицком районе – пять человек погибли, ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован.

Авария произошла на 108-ом километре автодороги Минск-Витебск, вблизи поселка Бегомль.

По предварительной информации, автомобиль, который двигался со стороны Минска, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой машиной.

В итоге прямо на месте аварии погибли двое водителей и трое пассажиров.

Выжил лишь ребенок: девятилетняя девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Но, по словам врачей, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Витебской области

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