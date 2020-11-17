Задержан житель Молодечно, угрожавший в интернете сотрудникам милиции

Новости Беларуси. В Молодечно установлен местный житель, который в сети угрожал милиционерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам 47-летнего задержанного, начитавшись различных интернет-ресурсов, он не смог совладать с эмоциями и открыто пожелал смерти стражам порядка. Впоследствии выяснилось, что ранее мужчину уже наказывали рублем за участие в протестах.
– Для чего вы это написали?
– Не знаю, эмоции.
– На тот момент, именно когда употребили спиртное, были агрессивны?
– Да, был агрессивно настроен.
– Против сотрудников милиции, да?
– Да.
– А что, вы насмотрелись в Минске каких-то, говорите, видеороликов?
– Разгон площади Перемен.
– В связи с этим решили написать в интернете, да?
– Да.
– А что вы написали в Telegram-канале?
– Я уже не помню. За сообщения согласен, тут не буду спорить. Зря писал.
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В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении него составлен административный протокол.