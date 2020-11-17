Задержан житель Молодечно, угрожавший в интернете сотрудникам милиции

По словам 47-летнего задержанного, начитавшись различных интернет-ресурсов, он не смог совладать с эмоциями и открыто пожелал смерти стражам порядка. Впоследствии выяснилось, что ранее мужчину уже наказывали рублем за участие в протестах.

– Для чего вы это написали?

– Не знаю, эмоции.

– На тот момент, именно когда употребили спиртное, были агрессивны?

– Да, был агрессивно настроен.

– Против сотрудников милиции, да?

– Да.

– А что, вы насмотрелись в Минске каких-то, говорите, видеороликов?

– Разгон площади Перемен.

– В связи с этим решили написать в интернете, да?

– Да.

– А что вы написали в Telegram-канале?

– Я уже не помню. За сообщения согласен, тут не буду спорить. Зря писал.

В Могилёве установили личность мужчины, который оскорбил по телефону командира ОМОНа

В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении него составлен административный протокол.