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Задержан житель Молодечно, угрожавший в интернете сотрудникам милиции

17 ноября 2020 09:18
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Новости Беларуси. В Молодечно установлен местный житель, который в сети угрожал милиционерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам 47-летнего задержанного, начитавшись различных интернет-ресурсов, он не смог совладать с эмоциями и открыто пожелал смерти стражам порядка. Впоследствии выяснилось, что ранее мужчину уже наказывали рублем за участие в протестах.

Задержан житель Молодечно, угрожавший в интернете сотрудникам милиции-1

Для чего вы это написали?
Не знаю, эмоции.
На тот момент, именно когда употребили спиртное, были агрессивны?
Да, был агрессивно настроен.
Против сотрудников милиции, да?
Да.
А что, вы насмотрелись в Минске каких-то, говорите, видеороликов?
Разгон площади Перемен.
В связи с этим решили написать в интернете, да?
Да.
А что вы написали в Telegram-канале?
Я уже не помню. За сообщения согласен, тут не буду спорить. Зря писал.

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В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении него составлен административный протокол. 

# Милиция Беларуси # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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