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В Пинском районе Ford переехал лежавшего на дороге мужчину

29 октября 2018 10:17
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Новости Беларуси. Вечером 28 октября в Пинском районе иномарка переехала лежавшего у правого края проезжей части мужчину.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 43-летняя жительница деревни Жидче ехала за рулём Ford Fiesta по трассе Р-147. В деревне Стытычево Ford наехал на лежавшего на дороге человека, который не был обозначен фликерами.  

59-летний местный житель погиб на месте. Известно, что пешеход пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Минске Mercedes переехал лежавшего на стоянке ТЦ гражданина. 

Водитель попытался скрыться – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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