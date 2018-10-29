В Пинском районе Ford переехал лежавшего на дороге мужчину

Новости Беларуси. Вечером 28 октября в Пинском районе иномарка переехала лежавшего у правого края проезжей части мужчину.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 43-летняя жительница деревни Жидче ехала за рулём Ford Fiesta по трассе Р-147. В деревне Стытычево Ford наехал на лежавшего на дороге человека, который не был обозначен фликерами.

59-летний местный житель погиб на месте. Известно, что пешеход пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года в Минске Mercedes переехал лежавшего на стоянке ТЦ гражданина.