Новости по тегу #Хорватия

Активисты и местные жители собрались у незаконного полигона, который, по их словам, превращает охраняемую природную территорию в зону экологического бедствия.
Митингующие призвали власти остановить насилие против мигрантов и этнических меньшинств. По словам организаторов акции, это попытка предупредить страну о нарастающей угрозе.
Правительство рассчитывает, что всеобщая воинская повинность поможет восполнить дефицит личного состава армии.
В малом финале в весовой категории до 57-ми килограммов белоруска встречалась с китаянкой. И, к сожалению, потерпела поражение.
Дальше всех по турнирной сетке продвинулась Ирина Курочкина, выступающая в категории до 57 килограммов.
Около 200 жителей и туристов экстренно эвакуировали. Многих пришлось вывозить морскими путями.
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