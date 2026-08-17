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Новости по тегу #Хорватия

В Хорватии разгорелся скандал из-за нелегальной свалки
17 августа 2026 09:01

В Хорватии разгорелся скандал из-за нелегальной свалки

В Хорватии прошли многотысячные марши против возрождения фашизма
01 декабря 2025 07:51

В Хорватии прошли многотысячные марши против возрождения фашизма

В Хорватии вернут обязательную военную службу
31 октября 2025 06:59

В Хорватии вернут обязательную военную службу

Ирина Курочкина проиграла в малом финале чемпионата мира по борьбе
17 сентября 2025 18:16

Ирина Курочкина проиграла в малом финале чемпионата мира по борьбе

Чемпионат мира по борьбе – каких результатов достигли белорусские спортсменки
16 сентября 2025 17:53

Чемпионат мира по борьбе – каких результатов достигли белорусские спортсменки

Лесные пожары охватили курортные города Хорватии
22 июня 2025 10:37

Лесные пожары охватили курортные города Хорватии