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В Минске полностью выгорела маршрутка

20 октября 2018 07:25
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Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям.  

В Минске полностью выгорела маршрутка-1

Фото: twitter.com/112MINSK  

По сведениям Минского ГУМЧС, пожар был ликвидирован через семь минут с момента поступления информации. Никто не пострадал.  

В Минске полностью выгорела маршрутка-4

Фото: twitter.com/112MINSK  

О причинах загорания пока не сообщается, однако огонь был очень интенсивным, микроавтобус успел полностью выгореть изнутри.  

Осенью 2018 года в Минске горел 26-летний Cadillac. 

Сотрудники МЧС потушили автомобиль – здесь подробности.  

# Пожар в автомобиле # происшествия

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