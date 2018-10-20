В Минске полностью выгорела маршрутка

Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям.
Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям.
Фото: twitter.com/112MINSK
По сведениям Минского ГУМЧС, пожар был ликвидирован через семь минут с момента поступления информации. Никто не пострадал.
Фото: twitter.com/112MINSK
О причинах загорания пока не сообщается, однако огонь был очень интенсивным, микроавтобус успел полностью выгореть изнутри.
Осенью 2018 года в Минске горел 26-летний Cadillac.
Сотрудники МЧС потушили автомобиль – здесь подробности.