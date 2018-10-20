В Минске полностью выгорела маршрутка

Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям.

По сведениям Минского ГУМЧС, пожар был ликвидирован через семь минут с момента поступления информации. Никто не пострадал.